Por qué el aburrimiento en cuarentena puede ser productivo

¿Sigues aburrido en el confinamiento? Excelente. Eso podría ser algo bueno.

Los psicólogos dicen que el aburrimiento ha tenido mala prensa y la pandemia, que nos ha dejado a muchos de nosotros pasando semanas en casa sin muchas de las cosas que nos gusta hacer, podría desencadenar un renacimiento creativo a escala mundial, o al menos hacernos sentir más cómodos con nuestro ser interior. Si lo hacemos bien.

“Tengo una gran visión para la humanidad en este momento. Estoy hablando de creatividad a nivel micro y macro”, dijo Sandi Mann, profesora titular de Psicología Ocupacional en la Facultad de Psicología de la Universidad Central de Lancashire, en Reino Unido.

Sería fácil intensificar nuestras sobrealimentadas vidas, conectadas a nuestros teléfonos las 24 horas del día, los 7 días de la semana y consumiendo noticias, viendo Netflix y publicaciones interminables en redes sociales. En cambio, aburrirse podría ser una forma saludable de liberar espacio en la cabeza durante este tiempo y abrir nuestras mentes a nuevas formas de pensar y de ser.

“El próximo éxito de ventas podría estar siendo escrito en este momento. La próxima gran idea de negocios”, dijo Mann, autora del libro “La ciencia del aburrimiento: el lado positivo (y el lado negativo) del tiempo de inactividad“.

Pero ¿cómo se aprovecha el potencial creativo del aburrimiento?

Como cualquier emoción, el aburrimiento es una espada de doble filo, dijo Mann. Sin canalizar, puede llevarnos a buscar estimulación en los lugares equivocados.

“Así que obtienes vandalismo, comportamiento antisocial, te arriesgas y buscas emociones. Te vuelves adicto al canal de compras en este momento. Todas estas cosas pueden ser malas”, dijo.

No te alejes del aburrimiento

Por supuesto, no todos experimentan aburrimiento durante la pandemia. Muchos de nosotros estamos bajo presión, ocupados trabajando y educándonos en casa, mientras que otros están afligidos y cuidando a las personas enfermas.

Pero si quedarse en casa se ha vuelto monótono, ¿qué debes hacer?

“Aprovecha tu aburrimiento aburriéndote”, aconsejó Mann.

“Eso significa aburrimiento real, que es donde debes dejar que tu mente divague. Esta es la verdadera clave. Soñar despierto y deambular por la mente. No recurras a Internet ni trates de alejarte del aburrimiento”.

En su trabajo, Mann hizo que la gente se aburriera al hacer que copiaran y leyeran números de un directorio telefónico. Encontró que la naturaleza tediosa de la tarea ayudó a las mentes de los participantes a pensar con mayor libertad, lo que les permitió pensar en usos más creativos para vasos de plástico que aquellos que no habían completado la monótona tarea.

“¿Habría la humanidad creado la rueda o el fuego si no hubiera estado experimentando y jugando? Tenían que estar sentados allí preguntándose qué pasaría si …”, dijo Mann.

¿Por qué nos aburrimos?

El aburrimiento tiene lógica evolutiva, dijo Mann. Si estuviéramos constantemente distraídos por los árboles en el horizonte, nunca veríamos a los leones acercándose.

“Si imaginas una vida sin aburrimiento, nunca nos acostumbraríamos a nada. Nunca nos habituaríamos a nada. Todo sería constantemente emocionante para nosotros. Seríamos como niños pequeños emocionados por la lluvia, los charcos y las hojas cayendo. Nunca haríamos nada”, dijo.

John Eastwood, profesor asociado en el Departamento de Psicología de la Universidad de York en Toronto, Canadá, ha estado estudiando el aburrimiento durante casi dos décadas y dirige el Laboratorio del Aburrimiento de la institución.

Describió el aburrimiento como la “sensación incómoda de querer, pero no poder participar en una actividad satisfactoria”.

“Creo que la gente no entiende el aburrimiento. Piensan que simplemente se debe a la ausencia de cosas que hacer. Es realmente importante enfatizar que ese no es el caso”, dijo Eastwood, quien es el coautor del próximo libro “Out of My Skull: La psicología del aburrimiento“.

“La persona aburrida sabe que hay cosas que hacer. El problema es que no pueden reunir un deseo accionable”.

Él dijo que el aburrimiento es una señal como el dolor, que nos alerta sobre el hecho de que no estamos comprometiendo nuestras mentes. Depende de nosotros responder a esa señal sabiamente.

“El aburrimiento puede ser este impulso inicial que algunas personas pueden usar de forma adaptativa para participar en actividades creativas o innovadoras. Pero no conducirá directamente a esas cosas”, dijo.

De esta manera, el aburrimiento podría inspirar una búsqueda de cambio y variedad y estimularnos a aprender un nuevo idioma, redecorar o buscar un nuevo trabajo. Sin embargo, Eastwood dijo que el aburrimiento no tiene que conducir a una actividad productiva. No tienes que estar horneando esa masa madre, en su opinión, sino simplemente vale la pena que te sientes y mires por la ventana.

Pero ten cuidado de abordar algo demasiado desafiante, dijo Erin Westgate, profesora asistente de Psicología en la Universidad de Florida, cuya última investigación se titula “Por qué el aburrimiento es interesante”. Ella dijo que hay dos cosas a tener en cuenta cuando golpeas esa pared de aburrimiento y comienzas a buscar una manera de salir de la rutina.

“Lo que estás haciendo necesita ser significativo, pero también debes sentirte exitoso”, dijo.

“No importa cuán significativo sea si lo que estás haciendo es tan difícil que ni siquiera puedes concentrarte”.

Westgate describió el aburrimiento como “una luz del tablero que se apaga y dice: ‘Oye, lo que estás haciendo no tiene sentido o no lo estás haciendo bien y algo tiene que cambiar’”.

El aburrimiento en el encierro

Para padres preocupados luchando con niños que se quejan de aburrirse durante una pandemia, Eastwood dijo que es importante no sentirse frustrado. El aburrimiento es un sentimiento normal, y no hay ninguna verdad en el reproche de que solo las personas aburridas se aburran.

“Deberíamos ayudarlos a aprender cómo lidiar con el tiempo de inactividad y la monotonía. Eso conllevará una situación incómoda”.

Mann estuvo de acuerdo: “Haz lo mismo que les hago a mis hijos y les digo ‘¡Genial!’ y déjalo así.

“Puedes darles algunos recursos para que se ‘desaburran’, pero trata de no hacerlo constantemente. Pueden ser cosas que tienes por la casa. Por ejemplo, un kit de construcción de una guarida con manteles y escobas. Y déjalos que ellos solos sigan adelante”.

Eastwood sugirió que los niños más pequeños pueden necesitar una dirección inicial. Haz que comiencen con un rompecabezas u otra actividad y luego retírate, algo que él describió como “andamiaje”.

El experto dijo que era importante también programar el tiempo de inactividad para niños mayores, con el fin de permitirles desarrollar sus habilidades de resolución de problemas y adoptar una mentalidad más creativa. Agregó que los padres deben mantener la calma cuando se enfrentan a un niño quejumbroso: no le estás fallando de ninguna manera a tu hijo si dice que está aburrido.

Qué no hacer

Eastwood dijo que el aburrimiento no se trata solo de tener menos oportunidades para hacer las cosas mientras te aíslas de ti mismo. La agitación que ha provocado la pandemia puede también dejarte con un revoltijo de emociones conflictivas, lo que hace que sea más difícil descubrir qué es lo que quieres hacer.

Si te resulta tedioso vivir bajo restricciones relacionadas con el coronavirus, Westgate dijo que no deberías juzgarte a ti mismo ni a los demás por aburrirse.

“Tenemos la idea de que sentirse aburrido dice algo no tan bueno sobre quién eres como persona, y esa no es la forma correcta de pensarlo.

“El aburrimiento suele ser adaptativo. Nos impide quedar atrapados en nuestra casa todo el tiempo. Eso está trabajando activamente contra nosotros en este momento. Esta es la única vez en que estoy atrapado en mi casa y necesito quedarme aquí. [El aburrimiento] es una sensación totalmente natural”.

Eastwood instó a las personas a no recurrir simplemente a formas pasivas de entretenimiento, ya que una vez que los créditos de Netflix comiencen a aparecer nuevamente, esa sensación de estar a la deriva solo resurgirá.

“Cuanto más nos tratamos como un recipiente vacío para llenar de entretenimiento, más nos preparamos para el aburrimiento futuro”, dijo.

Un tiempo para reinventar

Eastwood dijo que deberíamos aprovechar el tiempo de inactividad.

“Tienes que intentar y no solo huir de él y mitigar el sentimiento negativo, sino tratar de hacer un balance y usarlo como un momento para resolver esas preguntas: ¿Quién soy y qué me importa, en qué soy bueno?, ¿cómo me gusta expresarme y conectarme con el mundo?”.

Mann estuvo de acuerdo en que la pandemia ofrece un momento raro que podemos aprovechar.

“Creo que el problema antes del confinamiento era que simplemente no teníamos suficiente (aburrimiento), el problema ahora podría ser que tenemos demasiado, pero podemos usar ese aburrimiento para encontrar soluciones creativas”, dijo.

Entonces esta es nuestra oportunidad. Detén el desplazamiento fatal, aléjate de la pantalla, relájate y deja que nuestras mentes sueñen algunas ideas nuevas.

