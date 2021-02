¿Por qué el multimillonario Elon Musk está a punto de hacerse mucho más rico?

Para un presidente ejecutivo que no recibe salario, los ingresos de Elon Musk en 2020 estuvieron por las nubes.

Recibió cuatro subvenciones para comprar 8,4 millones de acciones de Tesla en 2020. Después de pagar el precio de ejercicio, esos bloques de opciones de acciones valían cada uno US$ 6.200 millones al precio de cierre del miércoles. El valor combinado de US$ 24.800 millones de esas opciones es más de lo que Musk valía hace un año cuando Forbes calculó su lista de multimillonarios, cuando se clasificó como la 31ª persona más rica del mundo.

2021 y 2022 podrían ser casi igual de lucrativos para él.

La presentación financiera anual de la compañía esta semana reveló que Musk probablemente recibirá tres subvenciones de opciones adicionales este año, cada una tan grande y lucrativa como las que recibió en 2020.

A valores actuales, esos tres tramos de opciones valdrían US$ 18.600 millones.

Los analistas ahora pronostican que los resultados financieros de Tesla para 2022 también alcanzarán alturas que traerían a Musk tres bloques adicionales de opciones. Tesla podría alcanzar uno de esos objetivos de ganancias en 2021, lo que significaría que Musk podría igualar los cuatro tramos de opciones que recibió el año pasado.

Pocos inversores se quejan de la paga de Elon Musk.

El aumento del 743% de la acción en 2020 la convirtió en la mayor ganadora del mercado de valores, así como en una de las empresas más valiosas del mundo. Eso ha calmado la mayoría de las críticas que podría haber enfrentado.

«El prestigio de Tesla es Musk», dijo Daniel Ives, analista de tecnología de Wedbush Securities. «La razón por la que los inversores no han parpadeado es que debido a la dirección estratégica de Elon Musk, Tesla está en la cima de la montaña de los vehículos eléctricos y se dirige a la era dorada de los vehículos eléctricos. Y ha puesto a Tesla en la cúspide de ser una empresa de capitalización de mercado de un billón de dólares».

El aumento del precio de las acciones de Tesla y sus opciones para comprar nuevas acciones han convertido a Musk en la persona más rica del planeta, según Bloomberg, superando al fundador de Amazon, Jeff Bezos.

¿Realmente necesitaba Elon Musk más opciones?

A diferencia de Musk, Bezos no recibe opciones sobre acciones de Amazon, y cobró un salario relativamente modesto de US$ 81.840 en 2019, más servicios de seguridad valorados en US$ 1,6 millones al año. Pero en lugar de beneficiarse de las opciones sobre acciones o subvenciones como hacen la mayoría de los directores ejecutivos, se beneficia principalmente del aumento de sus acciones de Amazon.

Musk posee de manera similar 170 millones de acciones de Tesla, por un valor de alrededor de US$ 137.200 millones, además de las acciones existentes, tiene opciones para comprar nuevas. De hecho, la ganancia de casi US$ 123.000 millones en 2020 en el valor de las acciones que Musk ya posee eclipsa el valor de las opciones adicionales que recibió.

Musk, que compró una participación mayoritaria en Tesla en 2004 cuando era una empresa privada advenediza años después de fabricar su primer automóvil, no cobra salario. Antes de su lucrativo paquete de compensación actual, tenía una versión anterior que le pagaba con opciones para comprar 22,9 millones de acciones de Tesla ajustadas divididas por un precio de US$ 6,24 cada una. Esas opciones tienen un valor de US$ 18.300 millones hoy.

Las opciones que recibió el año pasado provinieron de un segundo paquete de compensación que fue aprobado abrumadoramente por los accionistas de Tesla en 2018. Le permite recibir opciones para comprar hasta 101 millones de acciones ajustadas divididas en US$ 70 cada una. Esas opciones pueden venir en 12 tramos separados del mismo tamaño.

Si el precio de las acciones de Tesla sigue subiendo, también lo hará el valor de las opciones. A fines de mayo, cuando Tesla confirmó que Elon Musk recibió el primer bloque de opciones para 2020, fueron valoradas en «solo» US$ 770 millones después del precio de ejercicio. Hoy tienen un valor de US$ 6.200 millones.

Musk no ha ejercido ninguna de sus opciones. Los ejecutivos suelen ejercitarlas cuando vencen o para liberar efectivo. Musk nunca ha vendido acciones de Tesla.

Costo de las opciones para Tesla

Esas opciones tienen un costo para Tesla, aunque no es un gasto en efectivo.

La compensación basada en acciones representó un impacto de US$ 1.700 millones en los resultados de Tesla el año pasado. La compañía no desglosa cuánto de eso era de Musk o cuánto eran acciones para sus otros 70.750 empleados.

La empresa pone las existencias a disposición de sus empleados. Su presentación decía que «nuestra filosofía de compensación para todo nuestro personal refleja los orígenes de nuestra puesta en marcha, con un énfasis en los premios basados en acciones».

Pero la misma presentación dice que la compañía no iguala las contribuciones de los empleados a sus planes 401 (k), en efectivo o en acciones de la compañía.

Cuando se le preguntó recientemente a Elon Musk en Twitter sobre la falta de compatibilidad de la compañía con los planes 401 (k) frente a su propio paquete de compensación, respondió: «Todos en Tesla reciben acciones. Mi compensación son todas las acciones/opciones, lo cual no quito de la mesa. Eso es lo que no estás teniendo en cuenta».

Tesla dijo que Musk tenía tantas opciones, mucho antes de lo esperado, que provocó el aumento en los gastos de compensación basados en acciones. En 2019, la compensación basada en acciones fue de aproximadamente US$ 900 millones.

Musk no recibió opciones en 2019, pero parte de esos US$ 900 millones fue un gasto que Tesla reservó porque creía que Elon Musk recibiría opciones a principios de 2020.

Si bien la compensación basada en acciones no drena el efectivo de las arcas de Tesla, sí cambia la imagen de beneficios de la empresa.

La compañía reportó ingresos netos positivos por primera vez en 2020, ganando US$ 721 millones. Los críticos señalan que su beneficio fue mucho menor que los US$ 1.600 millones que Tesla recibió por la venta de créditos regulatorios a otros fabricantes de automóviles.

Afirman que la compañía realmente perdió dinero en la venta de automóviles y que no puede depender de los ingresos de la venta de esos créditos a largo plazo.

Sin los US$ 1.700 millones en compensación basada en acciones, los ingresos netos de Tesla superarían las ganancias de la venta de esos créditos regulatorios. Y los críticos de Tesla no habrían podido afirmar que perdió dinero vendiendo autos.

*Con información de CNN