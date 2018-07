¿Un pachón? El arma del portero de Inglaterra para vencer a Colombia

El portero Jordan Pickford, héroe de Inglaterra en los penales contra Colombia, reveló su secreto para derrotar a los cafeteros.

Y es que los ingleses tenían la historia en su contra, pues siempre les había ido mal en esa instancia.

Según el diario deportivo Marca, el entrenador de porteros, Martyn Margetson, ayudó a Pickford al darle un pachón de agua con el “chivo” sobre cómo tiraban los cafeteros.

El joven meta inglés ocultó el pachón en una toalla y se dirigió a la portería. No quería que Ospina, el portero rival, se diera cuenta.

En todo caso, adivinó el lugar de lanzamiento de Cuadrado (fue gol), el de Uribe (al larguero) y paró el penalty de Bacca.

“Investigué mucho sobre ellos; Falcao fue el único que no tiró como suele hacerlo. No me importa si no soy el mejor portero, pero tengo el poder y la agilidad para cumplir con el objetivo”, aseguró a una televisora.

