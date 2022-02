Postura del canciller alemán sobre Rusia domina su primera visita a EE. UU.

El canciller alemán, Olaf Scholz, visita Washington el lunes para asegurar a los estadounidenses que su país está junto a Estados Unidos y otros socios de la OTAN para oponerse a cualquier agresión rusa contra Ucrania.

Scholz ha dicho que Moscú pagaría un «precio alto» en caso de un ataque, pero la negativa de su gobierno a suministrar armas letales a Ucrania, reforzar la presencia de tropas alemanas en Europa del Este o explicar qué sanciones apoyaría contra Rusia ha generado críticas en el extranjero y en su país.

“Los alemanes están desaparecidos en acción en este momento. Están haciendo mucho menos de lo que deben hacer”, dijo recientemente el senador Richard Blumenthal, demócrata y miembro del Comité de Servicios Armados, a una audiencia de estadounidenses de origen ucraniano en su estado, Connecticut.

Este sentimiento fue compartido por el senador republicano Rob Portman

Quien cuestionó por qué Berlín aún no había aprobado una solicitud para permitir que Estonia, miembro de la OTAN, pasara viejos obuses alemanes a Ucrania. “Eso no tiene sentido para mí, y lo he dejado muy claro en conversaciones con los alemanes y otros”, dijo Portman a NBC.

Antes de su viaje, Scholz defendió la posición de Alemania de no suministrar armas letales a Kiev, pero insistió en que su país está haciendo su parte al proporcionar un importante apoyo económico a Ucrania.

Cuando se le preguntó sobre el futuro del gasoducto Nord Stream 2 que busca llevar gas natural ruso a Alemania bajo el Mar Báltico, sin pasar por Ucrania, Scholz se negó a hacer ningún compromiso explícito.

«No se descarta nada», dijo a la emisora pública alemana ARD.

Alemania ha sido objeto de críticas

por su fuerte dependencia de los suministros de energía rusos y Estados Unidos se ha opuesto durante mucho tiempo al gasoducto. Pero cuenta con el firme apoyo de algunos en el Partido Socialdemócrata de centro-izquierda de Scholz, incluido el excanciller Gerhard Schroeder.

Schroeder, de 77 años, es cercano al presidente ruso Vladimir Putin y encabeza el comité de accionistas de Nord Stream AG y la junta directiva de Nord Stream 2.

En un movimiento que probablemente avergonzará a Scholz antes de su primer viaje oficial a Washington, la compañía de gas estatal rusa Gazprom anunció el viernes que Schroeder, quien acusó a Ucrania de «ruido de sables» en su enfrentamiento con Rusia, ha sido nominado para unirse su junta directiva.

