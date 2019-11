Precio de calcetines de Michael Jackson es calificado como ‘ridículo’

Los calcetines de Michael Jackson se pondrán a subasta y se espera que recauden al menos un millón de dólares. Algo que muchos han calificado como ridículo en redes sociales.

Todo es parte de un conjunto de cosas que también contiene una carta firmada del cantante.

Los calcetines, que el difunto cantante usó la primera vez que mostró sus pasos durante una presentación televisiva de Billie Jean en 1983, fueron obsequiados al ejecutivo musical Frank DiLeo.

Además de los calcetines con incrustaciones de cristal, se incluye una carta firmada de Michael a Frank, quien trabajó junto al Rey del Pop con Epic Records y fue su manager desde 1984 hasta 1989.

El par también viene con un certificado de autenticidad, que, seamos honestos, es lo menos que puedes recibir si alguien va pagar por ropa de segunda mano.

Los calcetines de la estrella de Man In The Mirror bien podrían romper la estimación y alcanzar los dos millones de dólares.

Otras piezas raras de recuerdos de MJ que se incluirán son premios originales de oro y platino para Thriller, Dangerous, Bad, This Is It y Off The Wall, así como un cartel de utilería utilizado en la película Moonwalker en 1988.

La subasta se realizará del 13 al 22 de noviembre en Gottahaverockandroll.com, para los que tienen el dinero para gastar en calcetería o discos de presentación.

Los calcetines de Michael Jackson no son la única pieza codiciada de recuerdos de celebridades que salieron a la venta en los últimos tiempos: el icónico atuendo ‘Bad Sandy’ de Olivia Newton John de Grease recientemente recaudó más de £ 314,000 en una subasta, y las ganancias se destinaron a su organización benéfica de investigación sobre el cáncer.

