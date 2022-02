Precio de la canasta básica incrementó en el primer mes de 2022

El informe mensual presentado por el Instituto Nacional de Estadística contiene los principales resultados del Índice de Precios al Consumidor conocido por sus siglas como IPC.

Que no es mas que un indicador macroeconómico, y es un dato que se utiliza para medir el comportamiento del nivel general de precios de la economía del país, tomando como base los precios observados en el mes de referencia.

Tras la consulta de cerca de seis mil fuentes de información, como se hace cada mes, y de analizar 32 mil 500 precios de 279 gastos básicos se calcula el costo de la Canasta Básica Alimentaria que para enero, se ubicó en este precio en Q3 mil 110.18, contra en Q2 mil 984.73 en igual mes del año anterior, para una diferencia de Q125.45. En comparación diciembre, el aumento fue de Q12.95.

Por otro lado, la Canasta Básica Vital o Ampliada que incluye los productos y servicios que necesita una familia promedio para vivir, se ubicó en enero del 2022 en Q7 mil 181.21, en comparación con diciembre, la variación fue de Q29.91.

Los tres principales incrementos se registraron en las carnes, aceites comestibles y el azúcar, .

Según el Índice de Precios al Consumidor publicado por el INE, este se ubicó en 153.14 puntos, el ritmo inflacionario cerró 2.87%, aunque la inflación del mes fue de -0.04%.

Esto significa que la variación entre los dos índices refleja el ritmo inflacionario y el resultado es muy pequeño; algunos precios de bienes y servicios subieron y otros bajaron, pero no se movieron de manera significativa en enero del 2022.

Por ejemplo, en noviembre del 2021 fue cuando se reflejó un mayor aumento en los precios, influido por el transporte y los combustibles, que impactaron directamente; pero en diciembre, el comportamiento fue a la inversa.

Los principales productos que mostraron comportamiento de precios al alzas son el diésel, azúcar, galletas, gasolinas, gasolina superior, gasolina regular, ejotes, maíz, flores entre otros.

Los productos que presentaron precios a la baja han sido el tomate, servicios de bus extraurbano, manzana, huevos, chile pimiento, vino blanco, cebolla entre otros.

En el mes de enero de 2022, derivado de la crisis del COVID-19, un 10% aproximado de fuentes a nivel República no se lograron recolectar por encontrarse cerradas, es oportuno indicar que, todos los meses existe entre el 1 y 3% de fuentes que no se logran recabar, por no contar estas con abastecimiento de productos o cierran por motivos diferentes.

Redacción / Renato Martínez