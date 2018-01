Galón de gasolina se vende a Q25.23 y seguirá subiendo

El precio de la gasolina podría seguir al alza en los próximos días, informó el ministro de Energía y Minas, Luis Chang, producto de las condiciones del clima en Estados Unidos, donde se registra un intenso invierno.

Los precios vigentes son de Q24.31 en autoservicio y Q25.23 en servicio completo, según el sitio web del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Según las estadísticas que el MEM, en los últimos meses de 2017 hubo constante movimiento en el costo del carburante: en octubre el galón de gasolina superior costaba Q23.55 en autoservicio, mientras que en servicio completo se adquiría a Q24.44.

Para noviembre los precios estaban en Q24.48 y Q25.37, en autoservicio y servicio completo, respectivamente. No se tienen registros respecto de diciembre.

Sin embargo, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidos hizo un monitoreo de precio del combustible en diciembre, y se detalla que el galón de gasolina superior costaba Q24.33 en autoservicio y Q25.31 en servicio completo.

La gasolina ha incrementado su costo por Q10 desde el 2000, según el cuadro histórico del precio del combustible, según el MEM.

Sistema de baja presión asociado a frente frío estará produciendo nieve en el sureste y noreste de los Estados Unidos en los próximos días. – Low pressure system asociated to cold front will produce snow in the southeast and northeast of USA. Visit: https://t.co/GSvWLQNFM9 pic.twitter.com/xKfWDVniiQ

— Huracanes Caribe (@HuracanesCarib) 16 de enero de 2018