Premios SAG 2022: estos son los ganadores

La entrega número 28 de los Screen Actors Guild Awards (SAG) a las mejores interpretaciones de actores en televisión y cine del año se transmitió el domingo.

Los elencos de «Ted Lasso» y «Succession» ganaron por su trabajo conjunto en las categorías de mejor comedia y drama televisivo, mientras que el elenco de «CODA» celebró su victoria como mejor conjunto cinematográfico.

Los actores de «Squid Game» superaron a los de su competidor «Succession» en las categorías de actuación dramática, y tanto Will Smith como Michael Keaton ofrecieron emotivos discursos de aceptación por sus victorias en las categorías de actor masculino principal en una película y actor masculino en una película para televisión o miniserie, respectivamente.

Helen Mirren fue honrada con el premio SAG Life Achievement Award.

La lista completa de ganadores de los Premios SAG sigue a continuación:

Premios SAG en televisión:

Actuación destacada de un actor masculino en una película para televisión o miniserie

Murray Bartlett, «The White Lotus»

Oscar Isaac, «Scenes From a Marriage»

Michael Keaton, «Dopesick» *GANADOR

Ewan McGregor, «Halston»

Evan Peters, «Mare of Easttown»

Actuación destacada de una actriz en una película para televisión o miniserie

Jennifer Coolidge, «The White Lotus»

Cynthia Erivo, «Genius: Aretha»

Margaret Qualley, «Maid»

Jean Smart, «Mare of Easttown»

Kate Winslet, «Mare of Easttown» *GANADORA

Actuación destacada de un actor masculino en una serie dramática

Brian Cox, «Succession»

Billy Crudup, «The Morning Show»

Kieran Culkin, «Succession»

Lee Jung-jae, «Squid Game» *GANADOR

Jeremy Strong, «Succession»

Actuación destacada de una actriz en una serie dramática

Jennifer Aniston, «The Morning Show»

Jung Ho-yeon, «Squid Game» *GANADORA

Elisabeth Moss, «The Handmaid’s Tale»

Sarah Snook, «Succession»

Reese Witherspoon, «The Morning Show»

Actuación destacada de un actor masculino en una serie de comedia

Michael Douglas, «The Kominsky Method»

Brett Goldstein, «Ted Lasso»

Steve Martin, «Only Murders in the Building»

Martin Short, «Only Murders in the Building»

Jason Sudeikis, «Ted Lasso» *GANADOR

Actuación destacada de una actriz en una serie de comedia

Elle Fanning, «The Great»

Sandra Oh, «The Chair»

Jean Smart, «Hacks» *GANADORA

Juno Temple, «Ted Lasso»

Hannah Waddingham, «Ted Lasso»

Actuación destacada de un elenco en una serie dramática

«The Handmaid’s Tale»

«The Morning Show»

«Squid Game»

«Succession» *GANADOR

«Yellowstone»

Actuación destacada de un elenco en una serie de comedia

«The Great»

«Hacks»

«The Kominsky Method»

«Only Murders in the Building»

«Ted Lasso» *GANADOR

Actuación de acción destacada de un elenco de dobles en una serie de comedia o drama

«Cobra Kai»

«The Falcon and the Winter Soldier»

«Loki»

«Mare of Easttown»

«Squid Game» *GANADOR

Premios SAG en cine

Actuación destacada de un actor masculino en un papel principal

Javier Bardem, «Being the Ricardos»

Benedict Cumberbatch, «The Power of the Dog»

Andrew Garfield, «Tick, Tick… Boom»

Will Smith, «King Richard» *GANADOR

Denzel Washington, «The Tragedy of Macbeth»

Actuación destacada de una actriz en un papel principal

Jessica Chastain, «The Eyes of Tammy Faye» *GANADORA

Olivia Colman, «The Lost Daughter»

Lady Gaga, «House of Gucci»

Jennifer Hudson, «Respect»

Nicole Kidman, «Being the Ricardos»

Actuación destacada de un actor masculino en un papel secundario

Ben Affleck, «The Tender Bar»

Bradley Cooper, «Licorice Pizza»

Troy Kotsur, «CODA» *GANADOR

Jared Leto, «House of Gucci»

Kodi Smit-McPhee, «The Power of the Dog»

Actuación destacada de una actriz en un papel secundario

Caitríona Balfe, «Belfast»

Cate Blanchett, «Nightmare Alley»

Ariana DeBose, «West Side Story» *GANADORA

Kirsten Dunst, «The Power of the Dog»

Ruth Negga, «Passing»

Actuación destacada de un elenco en una película

«Belfast»

«CODA» *GANADOR

«Don’t Look Up»

«House of Gucci»

«King Richard»

Actuación de acción destacada de un elenco de dobles en una película

«Black Widow»

«Dune»

«The Matrix Resurrections»

«No Time to Die» *GANADOR

«Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings»