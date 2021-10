Preparan rescate inédito con drones de perros atrapados por lava en La Palma

En España una empresa de drones se prepara para el rescate de perros que están atrapados en la isla de la Palma azotada por la erupción del volcán Cumbre Vieja.

Cuatro podencos, una raza de perros de caza, quedaron atrapados en dos estanques de Todoque que está casi totalmente destruida por la lava.

Ya dos empresas locales de drones se han encargado la última semana de llevarles comida y agua.

Pero es la empresa Aerocamaras de Galicia la que prepara sacarlos de los estanques antes de que sea demasiado tarde. Uno de los animales ya murió.

No entendemos cómo puede mantenerse la situación de estos perros cuando hay una posibilidad para ellos… @CabLaPalma @AnimalesGob @OndaPalma @GustavodeDios @ocr_canarias @Marianohzapata #VolcandeLaPalma

Calificada como una «maniobra sin precedentes» nunca vista en el mundo, la empresa lleva una semana trabajando en un desarrollo tecnológico al adaptar un aparato que sirve para transportar mercancías a los barcos que atraviesan el Estrecho de Gibraltar.

Es un dron de dos metros y medio de diámetro que puede soportar 24 kilos de peso. Sin embargo, el principal desafío es la captura de los perros.

https://t.co/DURkqMcgZ0 difunde el vídeo de un dron que muestra a un gato atrapado en un estanque vacío y rodeado por la lava. Si no se puede rescatar al menos se le alimente por dron hasta que cese las emanaciones de lava del #VolcandeLaPalma #rescategatodelvolcan pic.twitter.com/ryNqUt1R8r

Para ello se prepara una red con cebo de comida en el medio, labor que tendría que ser complementada por otros dos drones.

Pero también existía el escollo de que la legislación no permite transportar personas ni animales. En este caso la compañía entregó la documentación necesaria al «Puesto de Mando Avanzado» que rige la actividad en la isla.

Este domingo el equipo de la empresa ya emprende el viaje hacia la isla para realizar el rescate el lunes, luego de inspeccionar el área.

Las protectoras de La Palma no quieren más pienso, es mejor pagarles los gastos veterinarios de sus animales con esta donación: https://t.co/XMWxc61e3s

Dentro está todo explicado, no reciben ayuda institucional. No se puede andar criticando todas las iniciativas, lean o pregunten

— 𝕃𝕖𝕒𝕝𝕖𝕤.𝕠𝕣𝕘 • tu guía animable 🐾 (@lealesorg) October 16, 2021