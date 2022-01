Presentan el tráiler del Halftime del Super Bowl LVI

La NFL lanzó a través de sus redes sociales el tráiler del Halftime del próximo 13 de febrero.

El 2022, será el año del Hip Hop en el Super Bowl, los artistas invitados para el show son Kendrick Lamar, Dr. Dre, Mary J. Blige, Eminem y Snoop Dog, que son figuras icónicas que han marcado la música durante años.

Todos los artistas de este año del Halftime son del sur de California, en donde se va a celebrar el partido en el barrio de Inglewood, y aunque no lo necesitan, se espera que lleven algún invitado especial como parte de su show.

The most epic, star-studded @Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show trailer is OUT! 📽️🌟

Watch these five music titans get ready for the #PepsiHalftime Show on Feb 13th. https://t.co/Zgesis0IWB pic.twitter.com/KiUqUjYZxi

— NFL (@NFL) January 20, 2022