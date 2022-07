Presentan grabadora con audio de diputado que extorsiona a trabajador

El Ministerio Público continúa con la presentación de medios de investigación en contra de los 54 implicados en el caso Plazas Fantasma previo a hacer su solicitud de enviar a juicio a los señalados ante el Juzgado de Mayor Riesgo A.

En la quinta jornada de audiencia de etapa intermedia por el caso de Plazas Fantasma en el Congreso de la República, el Ministerio Público continúa presentando a la juez de mayor riesgo A, Claudette Domínguez, los medios de prueba obtenidos en contra de los 54 acusados implicados en el caso.

Luego de presentar los contratos y cheques con los cuales se supone se habría concretado la contratación de personal que cobro salarios pero no se presentó a laborar, también la fiscalía presentó la grabadora que contiene audios donde se escucha al ex diputado Christian Boussinott, supuesta extorsionando a un trabajador, al cual le exige una cantidad de su salario a cambio de no despedirlo.

De momento se espera que la fiscalía presente mas elementos con los cuales busca que la juez envíe a debate oral y público a los sindicados, se espera que este viernes el Ministerio Público pueda concluir su presentación y así realice su petición para que la próxima semana los abogados realicen sus respectivos alegatos.