Presentan otra denuncia en contra de Marco Pablo Pappa

Marco Pappa es nuevamente denunciado por su expareja Andrea Aparicio. El exfutbolista asegura que ella lo coacciona.

El exfutbolista Marco Pablo Pappa deberá presentarse a una nueva audiencia por una nueva denuncia de violencia contra la mujer.

Tras la difusión de esta noticia, Andrea Aparicio, expareja de Pappa y víctima de la agresión, compartió un comunicado de prensa en el cual explica qué ocurrió.

Aparicio reconoce que ha recibido atención psicológica profesional para salir del círculo de violencia ..

Según el comunicado, el exfutbolista la chantajeó para que lo visitara en prisión a cambio de no publicar videos sexuales de ambos.

Según la versión de Aparicio, Cuando llegó a la prisión de Mariscal Zavala, Pappa la agredió físicamente y por ello tuvo que recibir atención médica en marzo de este año.

Por su parte, familiares de Pappa presentaron ante la oficina del Procurador de derechos humanos, una solicitud de medidas de alejamiento contra Aparicio, para que esta no se acerque al ex jugador ni a demás miembros de su familia.

Según la denuncia del ex futbolista, es su ex pareja quien se ha acercado a la cárcel de Mariscal Zavala para coaccionarlo y amenazarlo asi como realizar escándalos frente a otros privados de libertad, así también denuncia que Aparicio ha agradecido física y verbalmente a otra ex pareja de Pappa.

Ante esta petición, la fiscalía distrital metropolitana procedió a solicitar las medidas a la policía nacional civil para resguardar al hermano del ex futbolista.

El pasado 26 de julio del 2020, Pappa fue capturado y presentado ante juez por escandalizar en la vía pública en estado de ebriedad durante el toque de queda. Además, se le denunció por violencia contra la mujer.

Pappa guarda prisión desde agosto del 2020.