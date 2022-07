Presidente de Sri Lanka huye de su residencia ocupada por miles de manifestantes

El presidente Gotabaya Rajapaksa huyó de su residencia en Colombo minutos antes de que está fuera tomada por miles de manifestantes furiosos por la grave situación económica que atraviesa el país.

Los manifestantes entraron este sábado a su residencia durante una jornada de protestas para exigir la dimisión del mandatario por su gestión de la crisis económica.

El grupo de personas rompieron el perímetro de seguridad que rodeaba la vivienda, en pleno centro de Colombo, a pesar de que la policía recurrió a gases lacrimógenos para impedir la intrusión.

Algunos de los manifestantes compartieron en director videos dentro de la residencia del Presidente, mostrando a cientos de personas coreando eslóganes en los pasillos y habitaciones.

Sri Lankan protesters seen having a swim at the President's house after they took over the presidential residence in Colombo. pic.twitter.com/6jAwHVJ9Nq

