Presidente de Sudáfrica critica restricciones de países ante variante de coronavirus

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, criticó las medidas impuestas por varias naciones del mundo ante la variante de coronavirus detectada en su país.

En mensaje dirigido a su nación, Ramaphosa insistió en que su país no será «derrotado por la pandemia» y deberán aprender a vivir con ella.

«Cada uno de nosotros debe tomar responsabilidad de su salud y de la salud de los que nos rodean. Todos tenemos un rol que jugar», indicó en la cadena nacional.

The emergence of the Omicron variant should be a wake-up call to the world that vaccine inequality cannot be allowed to continue. https://t.co/EpfT062cmt

Insistió en que todos los sudafricanos deben ser vacunados y evitar los espacios cerrados y las aglomeraciones, entre otros riesgos.

El mandatario llamó a las naciones a levantar las restricciones contra los sudafricanos y otros países vecinos, antes de que se produzcan «más daños a nuestras economías», y nombró a las Repúblicas que al momento mantienen el cierre, entre ellas, Guatemala.

«No hay una justificación científica para mantener estas restricciones. Son injustificadas y discriminatorias. No están sustentadas con la ciencia y no serán efectivas en prevenir la difusión de esta variante», enfatizó.

Añadió que las naciones ricas en lugar de imponer restricciones por la variante ómicron, deben apoyar a las economías en desarrollo para «acceder y fabricar suficientes dosis de vacunas para su población sin demora».

Instead of prohibiting travel, the rich countries of the world need to support the efforts of developing economies to access and to manufacture enough vaccine doses for their people without delay.https://t.co/EpfT062cmt

— Cyril Ramaphosa 🇿🇦 (@CyrilRamaphosa) November 28, 2021