Presidente de Ucrania fue parte de los premios Grammy 2022

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, envío un mensaje pregrabado al mundo sobre la situación en su país tras la invasión de Rusia.

Su aparición fue antes de la presentación de John Legend quien cantó su nuevo tema «Free», el cual presentó horas antes de los premios Grammy.

«¿Qué es más contrario a la música? El silencio de ciudades destruidas y gente asesinada», dijo Zelenski en un emotivo discurso.

A su presentación se unió la cantante Mika Newton de Ucrania. Tras la presentación, los Grammys pidieron donaciones a la iniciativa impulsada por los propios premios junto a Global Citizen.

A continuación, las declaraciones grabadas de Zelensky en su totalidad:

«La guerra. Qué hay más opuesto a la música que el silencio de las ciudades arruinadas y la gente muerta. Nuestros niños dibujaron cohetes cayendo, no estrellas fugaces. Más de 400 niños han resultado heridos y 153 han muerto. Y nunca los veremos dibujar. Nuestros padres se alegran de despertarse por la mañana. En refugios antibombas, pero vivos. Nuestros seres queridos no saben si volveremos a estar juntos. La guerra no nos deja elegir quién sobrevive y quién se queda en el silencio eterno. Nuestros músicos llevan chalecos antibalas en lugar de esmóquines. Cantan a los heridos. En los hospitales. Incluso a los que no pueden oírlos. Pero la música se abre paso de todos modos. Defendemos nuestra libertad. De vivir. De amar. De sonar. En nuestra tierra, luchamos contra Rusia, que trae un silencio horrible con sus bombas. El silencio muerto. ¡Llenen el silencio con su música! Llénenlo hoy. Para contar nuestra historia. Contar la verdad sobre la guerra. En su redes sociales. En la televisión. Apóyennos de cualquier manera que puedan. Como sea, pero no con silencio. Y entonces llegará la paz. A todas nuestras ciudades que la guerra está destruyendo. Chernihiv, Járkiv, Volnovakha, Mariupol y otras. Ya son leyendas. Pero tengo el sueño de que vivan. Y libres. Libres como ustedes en el escenario de los Grammy».