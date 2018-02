Foto desvela intimidad entre futbolista y presidente de club paraguayo

El club paraguayo Rubio Ñu de Luque quedó sumido en el escándalo luego de que se filtrara la fotografía de su presidente, Antonio González, junto al futbolista Bernardo Gabriel Caballero, en una situación comprometedora que el directivo califica de extorsión, por parte de una tercera persona, para conseguir el traspaso del jugador.

González, en un video compartido en redes sociales, señala a un hombre llamado Valentín de ser el responsable de la filtración. “Hace 15 días ese tal Valentín está pidiendo el pase del jugador y le dije que cuesta dos millones de guaraníes. Que los traiga y punto”, expresó el presidente del club paraguayo.

Respecto de su relación con el jugador, manifestó que Bernardo Gabriel Caballero encontró un refugio en él y tuvo todos los privilegios en el club.

Vamos a ser sinceros. Es una persona que hace más de dos años estaba conmigo acá en Rubio Ñu. Era una persona especial para mí; en síntesis, era mi pareja. El hombre es mil veces más celoso que una mujer. No me gusta que me esté amenazando”, dijo González.