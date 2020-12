Presidios asegura no tener fondos para bono de guardias

Ante la amenaza de un supuesto paro por parte de los guardias penitenciarios para este viernes, el director del Sistema Penitenciario afirma que de llevarse a cabo podrían haber sanciones.

«Por obvias razones estaré del lado de ellos, pero no podemos abandonar labores, después de pasar esto de Covid-19 de que demostraron que pueden, no quisiera tomar medidas que les afecten», dijo Luis Rodolfo Escobar, director de Presidios.

Para este viernes, guardias penitenciarios habrían anunciado la posibilidad de un paro de labores para exigir a las autoridades del sistema penitenciario un bono similar al que la Policía Nacional Civil entregó a sus agentes este fin de año, sin embargo el director de la institución afirma que podrían haber sanciones.

En torno a la petición de los agentes, el director afirma que no hay fondos suficientes para atender esta petición.

«Por qué no se pudo ser igualitarios con la PNC, obviamente nosotros gestionamos pero el año atípico de recaudación fiscal no fue el óptimo para concretarlo. Sin embargo, bajo mucha lucha logramos conseguir un poco, lo que ellos habían perdido, pues hace más de dos años no tenían un incentivo», dijo el funcionario.

Al finalizar esta jornada se conoció que existe una declinación por parte de los guardias sobre las medidas anunciadas por lo que se espera que este viernes continúe todo con normalidad.