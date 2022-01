Presidios informa que Roxana Baldetti dio negativo a prueba de coronavirus

Mientras los abogados defensores presentan sus alegatos de inicio en el juicio por el caso la Línea, el Sistema Penitenciario a informado al Tribunal de Mayor Riesgo B que la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, es negativo para COVID-19.

La mega Sala del Organismo Judicial ha vuelto una vez más a ser el escenario para albergar las audiencias de un caso que llama la atención de los guatemaltecos este miércoles el Tribunal de Mayor Riesgo B, diera continuidad al juicio por el caso La Línea en sus instalaciones.

En el segundo día de audiencias, los abogados defensores de los 30 acusados, presentan sus alegatos iniciales con los cuales aseguran van a demostrar ante el tribunal que las acusaciones del Ministerio Público no prueban algún hecho ilícito de parte de sus patrocinados.

Pero mientras esto se discute, y tras las declaraciones de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, en las que aseguro que no se había sometido a una prueba para detectar si padecia o no Covid-19 tras sufrir algunos síntomas, el Sistema Penitenciario informó al tribunal sobre esta situación.

Según se dio a conocer, las autoridades del sistema aseguran que la prueba si se le realizó el mismo lunes por la mañana previo a salir de la prisión rumbo a la sede judicial, sin embargo a la hora que la ex vicemandataria realizó su comentario, aún no se tenía el resultado respectivo.

En horas de la tarde, se corroboró el resultado, dando negativo a la enfermedad, por lo que no habría ningún tipo de riesgo como en algún momento lo mencionó Baldetti.

De momento, el único que se mantiene aislado al resto del grupo mientras se desarrollan las audiencias, es el ex superintendente Omar Franco, quien también señalo sentir síntomas de la enfermedad pero al momento no se han recibido los resultados de su prueba.