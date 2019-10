«La prevención no elimina al cien por ciento el riesgo de derrumbes»

El Libramiento de Chimaltenango aún es un problema por resolver, luego de que se registraran derrumbes a consecuencia de las lluvias. Este jueves, diputados de la UNE citaron a autoridades de distintas entidades para cuestionarlos al respecto.

Desde hace varias semanas se hicieron públicos los derrumbes en varias partes del Libramiento de Chimaltenango, abierto a los guatemaltecos durante este año.

Esto ha generado criticas para el gobierno, principalmente para el Ministerio de Comunicaciones, por lo que diputados de la Bancada Unidad Nacional de la Esperanza UNE, citaron a autoridades del Ministerio de Comunicaciones, de la Empresa encargada del proyecto y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED.

Las primeras preguntas fueron para el titular de Comunicaciones, quién explicó cual es la situación actual, diciendo que estos hechos son normales y no solo en ese tramo carretero. Además explicó que aunque se tomen medidas de prevención, no se garantiza al cien por ciento que no haya derrumbes.

El subsecretario de la CONRED, dijo que ya han emitido dos informes al respecto, uno de emergencia y otro con más detalles y recomendaciones.

A pesar de las recomendaciones, la CONRED y el Ministerio de Comunicaciones reconocen que los derrumbes seguirán ocurriendo, al menos por unos días más, derivado de la humedad de la tierra que se mantiene en un 80 por ciento.

El Ministro de Comunicaciones explicó que estos daños no representan gastos para el Estado, pues el proyecto aún no ha sido recibido a la empresa encargada, porque aún hay detalles por terminar, como la señalización en algunos puntos.

Además, existen dos tipos de fianzas, una para que la empresa se encargue del mantenimiento por 18 meses y una fianza más para que durante 5 años, se tenga garantía de la ruta.

