Primer video de Marte: la NASA comparte nuevas imágenes del Perseverance

Mira el primer video de Marte, cortesía del rover Perseverance de la NASA, y posiblemente el primer sonido.



La agencia comparte el video capturado por las cámaras del rover, que muestra la perspectiva de una nave espacial que aterriza en Marte por primera vez.

Aunque las naves espaciales anteriores han enviado «películas», que en realidad son solo imágenes unidas en forma de GIF, Perseverance tiene cámaras con capacidad de video. En total, el rover tiene 23 cámaras, que también incluyen funciones de zoom y color.

Es posible que el video incluya audio captado por uno de los dos micrófonos del rover, que se encendió para escuchar los sonidos de entrada, descenso y aterrizaje.

El rover y su helicóptero adjunto, llamado Ingenuity, aterrizaron en Marte el jueves 18 de febrero.

LIVE NOW: We are sharing new video, audio, and imagery from Mars courtesy of its newest resident, @NASAPersevere. Learn about how this content was captured during and after the #CountdownToMars with agency experts: https://t.co/lnOrOAfozc https://t.co/lnOrOAfozc

— NASA (@NASA) February 22, 2021