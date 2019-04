¿Cómo lograron captar la primera foto de un agujero negro?

Este miércoles es un día histórico para la ciencia y el espacio: se revela la primera imagen de un agujero negro en la historia.

Los científicos lograron obtener esta primera imagen usando el telescopio Event Horizon en el centro de la galaxia M87. Lo que ves es un anillo brillante formado a medida que la luz se curva en la intensa gravedad alrededor del agujero negro, que es 6.500 millones de veces más grande que el Sol.

“As with all great discoveries this is just the beginning” says @EHTelescope director Shep Doeleman #EHTblackhole https://t.co/RjpPjXDt0a pic.twitter.com/ulngkjkNcz

The @ehtelescope team built an Earth-sized telescope by linking radio dishes around the world.

In April 2017, all they all swiveled to look at the supermassive black hole at the center of Messier 87, a galaxy in Virgo constellation. #RealBlackHole #EHTBlackHole pic.twitter.com/0hUPpDbYkH

— National Science Foundation (@NSF) 10 de abril de 2019