Prometida de Octavio Ocaña se pronuncia tras la muerte del actor de «Vecinos»

El mundo del espectáculo en México y en Latinoamérica se ve impactado por la muerte del actor Octavio Ocaña, quien por muchos años encarnó a Benito Rivers, en la popular serie mexicana de comedia, «Vecinos».

Según reportes de la prensa de ese país, Ocaña murió por herida de bala durante un intento de asalto en la autopista Chamapa-Lechería, municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

Sin embargo, otra versión explica que Ocaña no detuvo la marcha del vehículo en el cual se transportaba, al ser requerido por agentes de policía. Iba acompañado por dos personas quienes fueron detenidas.

Algunos detalles indican que se localizaron indicios de bebidas alcohólicas en el automotor, además de un arma, pero son reportes aún no aclarados.

El actor nació el 7 de noviembre de 1998, y su primer trabajo fue con «Chabelo». Luego con solo 7 años se dio a conocer en «Vecinos» en donde permaneció hasta los 11 años y luego por otros años más.

En 2007 además participó en la telenovela «Lola: érase una vez» en el papel de Otto Von Ferdinand.

Sus compañeros de reparto en la popular serie, Eduardo España y Darío Ripoll, reaccionaron en redes sociales lamentando el deceso del actor.

Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en #Vecinos Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote.

Todavía no acabo de asimilar la muerte de mi compañero ,mi amigo @octapl con el que conviví y al que vi crecer durante 16 años ,tengo rabia y dolor , no cabe duda que estamos solos, no hay gobierno que nos proteja ,vuela alto mi Benito ,te vamos a extrañar mucho 🥲 🙏#vecinos 💔

