¿El peor error en la historia? El PSG no es campeón por este fallo

El club francés Paris Saint-Germain (PSG) se está olvidando de lo que ha practicado.

El mes pasado, el PSG de alguna manera logró arrebatar la derrota de las garras de la victoria contra el Manchester United en la Liga de Campeones, y este domingo se esperaba que el club francés disfrutara de la gloria de su sexto título de la Ligue 1 en siete temporadas.

En cambio, toda la conversación después de un empate 2-2 con Estrasburgo –que puso en pausa las celebraciones del título de PSG– fue posiblemente el peor error en la historia del fútbol, cortesía de Eric Maxim Choupo-Moting.

Con el marcador en 1-1, el compañero de equipo de Choupo-Moting, Christopher Nkunku, había desarrollado una maravillosa habilidad para atacar al arquero de Estrasburgo, Matz Sels, y su disparo estaba rodando sin problema sobre la línea

Luego, el futbolista de Camerún, Choupo-Moting, hizo un toque innecesario y de alguna manera desvió el balón hacia el poste a menos de un metro de que su equipo lograra anotar y recuperar la ventaja.

El exjugador de Stoke City se mudó a la capital de Francia al inicio de esta temporada y ha hecho la mayoría de sus 18 apariciones en la liga desde la banca, anotando tres goles en el proceso.

“Me pregunté si estaba fuera de juego y todo sucedió muy rápido. Toqué el balón, golpeé el poste y, bueno, es una verdadera pena porque el balón iba a entrar. Lo siento”, dijo Choupo-Moting al Canal +.

