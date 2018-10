¿Qué te parecería que Vladimir Putin te acompañara en 2019?

El líder de Rusia, Vladimir Putin, ya tiene a la venta un calendario de 2019 en el cual se le puede ver desde zambullirse con el torso desnudo en aguas heladas, hasta pescando en un lago.

Putin es una mezcla entre político despiadado y amante de los deportes y de los animales.

El calendario se puede adquirir por eBay a la módica suma de US$6 mil, con envío incluido.

Did a report about the new 2019 Vladimir Putin Calendars. Now getting inundated with requests for copies. Maybe Russia’s next export item? #cnn #russia pic.twitter.com/8OIxfHaOsg

— Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) 2 de octubre de 2018