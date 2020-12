Putin todavía no se vacuna con Sputnik-V, pero afirma que la vacunación masiva es necesaria

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien tiene 68 años, dijo el jueves que todavía no ha recibido la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik-V, ya que aún no se recomienda para personas mayores de 60 años.

«Las vacunas que están circulando entre la población general de hoy están destinadas a personas de un determinado grupo de edad, y las vacunas aún no han llegado a personas como yo”, dijo Putin durante su conferencia de prensa anual. «Soy un ciudadano respetuoso de la ley en ese asunto, escucho las recomendaciones de nuestros especialistas y hasta ahora no la he tomado. Pero lo haré tan pronto como sea posible».

Rusia registró la vacuna Sputnik-V en agosto antes de los ensayos clave de fase 3 a gran escala necesarios para establecer su eficacia y seguridad, lo que generó escepticismo tanto en el país como a nivel internacional. Según la descripción del producto, la vacuna se recomienda a personas de entre 18 y 60 años y no se aconseja su uso a personas con una serie de enfermedades crónicas y afecciones.

Putin respalda vacunación masiva

«Creo que es necesario [tener una vacunación masiva], los especialistas de todo el mundo dicen que la vacunación masiva es una de las pocas formas de superar esta pandemia, debería crear inmunidad en la población», dijo Putin. «Y repito que nuestra vacuna es eficaz y segura, así que no veo ninguna razón para no vacunar».

Los ensayos de fase 3 están actualmente en curso, pero el país ya está avanzando hacia la vacunación masiva con el Fondo de Inversión Directa de Rusia, que patrocinó el desarrollo de la vacuna y que dice que, hasta el 14 de diciembre, más de 200.000 rusos han sido inoculados.

Durante la conferencia de prensa, Putin también se refirió a los desafíos de producción que enfrenta Rusia. Dijo que el país hasta ahora no tiene suficiente «hardware» para fabricar la cantidad necesaria de la vacuna y está trabajando para aumentar el número de sitios de producción capaces.

*con información de CNN