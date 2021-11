¿Qué busca el Gobierno de Nicaragua con los troles?

Las cuentas falsas en las redes sociales

La campaña de desinformación del Gobierno de Nicaragua que llevó a Meta Platforms Inc. (antes Facebook Inc.) a iniciar una investigación que culminó con el cierre de más de 1.000 cuentas de Facebook e Instagram y luego llevó a Google Alphabet Inc. a clausurar un total de 82 canales de Youtube y tres blogs ha encendido las alarmas sobre la agenda política del Gobierno de Daniel Ortega.

Expertos coinciden en la existencia de una agenda que busca amplificar la ideología progubernamental y anti-oposición generando contenidos falsos previo a las elecciones presidenciales que se celebrarán el domingo 7 de noviembre.

¿Qué es una «granja de troles?

La “granja de Troles” que fuera mencionada por la investigación de Meta «es un grupo y agencias especializadas” que tienen como objetivos generar contenidos falsos (noticias, perfiles, sitios, etc) y crear «una red de canales donde esos contenidos se difunden”, dijo Margarita Bojórquez, especialista en comunicación estratégica digital y quien ha trabajado con gobiernos y diferentes sectores de Centroamérica en esta área.

El objetivo es posicionar un tema, generar un debate y que éste se posicione en la mente de la población, explicó.

Troles buscan manipular «a favor del gobierno» en Nicaragua

En el caso del Gobierno de Nicaragua, tal y como dejó al descubierto el estudio de la compañía también dueña de Instagram, el debate busca manipular el discurso público a su favor y culpar a actores externos de la crisis política que vive el país.

«El objetivo era inundar la conversación en internet en Nicaragua con mensajes a favor del gobierno y en contra de la oposición», recalcó el líder de Inteligencia para Operaciones de Influencia de Meta, Ben Nimmo.

Nimmo señaló que la red en Nicaragua comenzó en abril de 2018, cuando estallaron las protestas contra el gobierno dirigidas por estudiantes.

En ese momento el objetivo de las cuentas falsas era “desacreditar a los manifestantes, incluso haciéndose pasar por estudiantes y tratando de informar coordinadamente las cuentas de los críticos”. Y desde fines de 2019, Facebook señaló que se enfocaba cada vez más en publicar y amplificar contenido progubernamental.

El hecho de que las cuentas fueran operadas principalmente por personal de TELCOR, organismo de control de telecomunicaciones de Nicaragua, y otras entidades gubernamentales, es algo calificado por Bojórquez como “perturbador”.

