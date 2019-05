¿Que es la nutrición? Te resolvemos las dudas

Primero lo primero, ¿cuál es la labor del nutricionista? Es un profesional universitario que ha estudiado varios años y es reconocido como un experto en alimentación, nutrición y dietética.

En Guatemala hay muy poca prevención en el tema de cuidar la nutrición.

Hablamos con Adriana Chicas, licenciada en Nutrición, sobre la labor que desarrollan los nutricionistas en el país.

Pueden trabajar en planes de alimentación para una persona o un grupo, apoyando en programas de nutrición en la salud y también cuando hay una enfermedad, puede dar consejos dietéticos y apoyar en investigaciones sobre alimentos, los mejores y recomendados para cada individuo o grupo. En resumen es la labor.

“Hay diferentes campos, tratamos de crear hábitos saludables”, nos explica Adriana, su área es la nutrición en el deporte.

Hay casos que son tratados en conjunto con médicos, por determinadas enfermedades; esto en clínica u hospitalario; siempre se indaga el estado de salud del paciente y cada tema se va a tratar, a fin de lograr los mejores resultados en el menor tiempo y costo posible, agrega. Este es, por lo tanto, una labor basada en ciencia e incluso, trabajo conjunto con otros profesionales de la salud, puede ser con médicos, con licenciados en Fisioterapia, con las ciencias de la salud.

Seria bueno trabajar campañas de prevención sobre nutrición en Guatemala, hay muy poco apego a eso y es que es mejor el modo preventivo, pero algunas personas ya llegan con algún padecimiento; conforme los tiempos pasan, las dietas, costumbres alimenticias deben variar, dedicar un poco a nosotros, señala la licenciada Chicas.

Adriana dice que es es falso que ir al nutricionista es para que le quite todo lo que le gusta comer a la persona. “ Eso no es verdad, se toman en cuenta los gustos de cada persona y con base a ello se tratar de crear dietas lo más cercanas a sus gustos, de tal manera que las acepten y se apeguen al menú”, explica. Obviamente no van a recomendarle el consumo en exceso de determinadas comidas o bebidas…la sal, con medida.

El nutricionista llega al paciente por medio de conocimiento. Se aprecia mucho al paciente. Su estado de salud, estilo de vida, dieta histórica; es un todo, que al analizarlo permite hacer las recomendaciones y planificaciones dietéticas más convenientes para cada persona.

Los nutricionistas saben que es necesario generar conciencia de que nuestra salud es un conjunto, hábitos de salud, ejercicio, un todo.

