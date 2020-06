¿Qué sabemos y qué no sabemos acerca del covid-19?

Han transcurrido casi seis meses desde que se conoció el primer caso confirmado del nuevo coronavirus. El covid-19 ya rondaba desde noviembre en Wuhan, China, y el 31 de diciembre las autoridades reportaron una serie de casos de neumonía, que resultaron ser la enfermedad.

No fue sino hasta el 12 de enero que investigadores chinos publicaron en internet la secuencia genética del SARS Cov-2.

A pesar de tener algo de información sobre el virus, aún desconocemos muchas cosas del modo de transmisión, la tasa de mortalidad y sobre todo, la cura a la enfermedad.

En este episodio, el doctor Elmer Huerta desglosa esos misterios.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Inmediatamente después de testificar ante el Congreso de Estados Unidos, la doctora Megan Ranney, especialista en medicina de emergencia de la Universidad de Brown en Rhode Island, publicó un interesante hilo de tuits acerca de lo que se sabe y lo que no se sabe acerca del covid-19, cinco meses después de haberse descrito los primeros casos de la enfermedad.

So where does that leave us?

1) Keep doing & funding science.

2) Insist that state & federal gov'ts increase testing so you can go back to work

3) Fund #Publichealth infrastructure

4) Until then… maintain masks & social distancing to keep yourself *and your community* safe

— Megan Ranney MD MPH 🇺🇲 (@meganranney) May 24, 2020