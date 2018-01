Deja atrás las fiestas, es hora de quemar los excesos

Después de diciembre, un mes de locura por los convivios y las fiestas navideñas, ha llegado el momento de desintoxicarnos y volver a la normalidad. Nuestro cuerpo necesita deshacerse de los excesos y empezar el nuevo año con nuestra mejor versión. Por eso te diremos cuáles son los pasos a seguir para recuperar el equilibrio.

A quemar calorías Haz deporte

Si lo de ir al gimnasio no es lo tuyo, eso no significa que no puedas hacer deporte o llevar una vida menos sedentaria. Puedes crear una rutina de ejercicios y cambiar algunos hábitos en tu día como por ejemplo, bajar una parada antes del autobús o subir las gradas. Intenta caminar una hora al día y poco a poco ve introduciendo ejercicios de mayor intensidad.

No te saltes el desayuno

En tu desayuno debe haber un equilibrio entre las vitaminas, proteínas y grasas. Elige alimentos integrales y no te olvides incluir una fruta. Fresas con yogur y cereales es una opción muy sana con la que ayudarás a tu organismo a recuperar la normalidad.

Restringe lo dulce

Debes preferir alimentos bajos en grasas y ricos en proteínas, por eso di a adiós a el pan dulce o pasteles. Si tienes antojo de dulce prefiere un te antes de acostarte, para evitar la tentación puedes elegir un yogur o un vaso de leche descremada, las proteínas te mantendrán saciada el resto de la noche.

No abuses entre comidas

La mayoría de los momentos en los que comemos a deshoras tienen origen en el aburrimiento o la ansiedad. Una bolsa de frituras tienen más calorías que un plato de verduras con pollo a la plancha, seguro que si fueses consciente de todas las calorías que ingieres con las ‘chucherías’ te lo pensarías dos veces. Si aun así no puedes resistirte a lo de picar entre horas intenta que sean más saludables, sustitúyelos por nueces o pasas. Te quitarán el hambre, te mantendrán saciada y lograrán acabar con el antojo.

Aguas con las idas al bar

Lo de la panza chelera no es ningún mito. Aunque numerosos estudios incluyen la cerveza en la pirámide de la alimentación saludable, el hecho de irte de chelas es un “peligro” para tu dieta.¿Quién se resiste a las boquitas de los bares? Eso no significa que no puedes ir de ‘after office’, pero si de verdad quieres eliminar los excesos navideños y no caer en la tentación come una fruta antes de ir y un vaso de agua, con el estómago lleno todo se ve diferente.

Prueba los batidos detox

Los batidos detox son una inyección de vitaminas y minerales para tu organismo, además son fáciles y rápidos de preparar. Un consejo, no peles las frutas al hacer el batido, con la cascara conservarán una mayor cantidad de nutrientes y fibra.

Duerme lo suficiente

No descansar engorda, lo han revelado numerosos estudios en los últimos años, como el de la Universidad de Pensilvania, que sugiere que la falta de sueño provoca un cambio en la actividad cerebral que nos empuja a comer más grasas. Intenta dormir de siete a ocho horas diarias.

