Quien es realmente el responsable del Intento de asesinato contra Cristina Fernández en Argentina

El hecho ocurrió en medio de un contexto nacional marcado por el juicio por presuntos actos de corrupción que apuntan a la vicepresidenta. Ella lo niega y en los últimos días sus seguidores han llegado al sitio donde vive en Buenos Aires para mostrarle apoyo.

El presunto atacante

Un funcionario de Seguridad identificó al presunto atacante como Fernando André Sabag Montiel, de nacionalidad brasileña. El hombre fue detenido segundos después de haber apuntado a la vicepresidenta argentina.

Al momento del ataque, la política de izquierda se acercaba a saludar a la multitud que la esperaba en la calle, justo a la salida de su casa.

“Es el hecho más grave desde que hemos recuperado la democracia”, dijo el presidente Fernández tras el suceso.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, confirmó a la cadena local C5N que el atacante había sido detenido.

Funcionarios locales han dicho que se habría tratado de «un intento de homicidio».

“Lo sucedido esta noche es de una gravedad que atenta contra la democracia, las instituciones y el estado de derecho”, dijeron los ministros del gabinete argentino en una declaración escrita el jueves por la noche.

Lo que mostraron las imágenes del ataque

Poco después del incidente, la Televisión Pública mostró las imágenes del instante en que un hombre que usaba una mascarilla y gorra de lana apunta contra Fernández de Kirchner, de 69 años.

En cuestión de poco tiempo, el agresor fue reducido por los custodios de la vicepresidenta y arrestado.

Perfil preliminar del atacante

Sabag Montiel es de nacionalidad brasileña y no tiene antecedentes penales, según dijo a la agencia AP un funcionario del Ministerio de Seguridad de Argentina que pidió no ser identificado por no estar autorizado a brindar información sobre el caso.

El funcionario dijo que el arma utilizada es marca Bersa, calibre 32.

¿Por qué ha llamado la atención el tatuaje del agresor?

Sabag Montiel, de 35 años, tiene un particular tatuaje en uno de sus codos, donde se puede observar un sol negro, propio del nazismo, y su significado remite a creencias vinculadas al movimiento impulsado por Adolf Hitler durante comienzos del siglo XX en Alemania, de acuerdo a un medio local.

El sol negro, además de estar ligado al nazismo, es símbolo de esoterismo y cuyo significado es oculto. Está compuesto por dos círculos concéntricos. En el interior, el círculo tiene la forma de un sol del que salen doce rayos y que representan el movimiento del sol durante el año.

¿Qué pasa con Cristina Fernández en Argentina?

Un fiscal argentino ha solicitado una condena de 12 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tras considerar que la exmandataria incurrió en irregularidades en la licitación de obras públicas durante sus dos mandatos entre el 2007 y 2015.

Cristina Fernández lo niega.

Sus seguidores suelen esperarla en las mañanas y en las noches, frente a su apartamento, para que les firme autógrafos.

Medios locales han reseñado que durante hace unos días hubo presencia de la policía de Buenos Aires en los alrededores del edificio donde reside la vicepresidencia, pero luego de enfrentamientos con los seguidores de Fernández, la seguridad de la vicepresidenta se redujo a sus custodios y unos pocos agente.

¿Las razones para un feriado nacional?

El presidente Fernández declaró feriado nacional el viernes. En su mensaje afirmó la «conmoción» de Argentina por el intento de asesinato, especialmente para «sus compañeros».

La norma legal, que oficializa el feriado, está firmado por todos los miembros del gabinete y alude a la «defensa de la paz y la democracia».

«Declárase feriado nacional el día 2 de septiembre de 2022 a fin de que el pueblo argentino pueda expresar su más profundo repudio al atentado contra la vida de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y pronunciarse en defensa de la paz y la democracia», señala el Decreto de Necesidad y Urgencia 573/2022.

El jueves en la noche, al anunciar el feriado, Fernández instó a «recuperar la convivencia democrática», argumentando que esta se habría quebrado por el discurso del odio». A su vez culpó por esto a sectores políticos, judiciales y mediáticos en Argentina.

«Podemos tener profundos desacuerdos, pero en una sociedad democrática, los discursos que promueven el odio, no pueden tener lugar porque engendran violencia», dijo el mandatario, al tiempo que llamó al pueblo a «expresarse en defensa de la vida, la democracia y en solidaridad con la vicepresidenta”.

Fuente: VOA

