Rapero TI es criticado por llevar al ginecólogo a su hija por esta razón

El rapero TI ha enviado a Twitter a una controversia, después de que reveló que lleva a su hija adolescente a un ginecólogo para verificar si su himen está intacto. La extraña admisión ha provocado acusaciones de abuso.

«No solo hemos tenido la conversación [sobre sexo], tenemos viajes anuales al ginecólogo para revisar su himen» , dijo TI, con su confesión dejando a los presentadores Nazanin Mandi y Nadia Moham algo atónitos.

Sin embargo, el músico no se detuvo en eso, asegurándose de que nadie tuviera la impresión de que solo estaba jugando con los presentadores.

“Justo después del cumpleaños que celebramos. Y generalmente, como el día después de la fiesta, ella está disfrutando de sus regalos, pongo una nota adhesiva en la puerta: ‘Gyno. Mañana. 9:30′».

La estrella del hip hop dijo que acompañaría a su hija al ginecólogo y le preguntó después del examen si le importaba que su médico compartiera los resultados.

Según su hija, ha estado sujeta a estos controles desde que cumplió 16 años, y señaló que «a los 18 años, su himen aún está intacto».

Aparentemente, el médico intentó advertir al rapero que los himen pueden separarse de otras cosas además del sexo, entre ellas la actividad física extenuante, pero eludió la discusión.

Aparentemente dejando ver la razón detrás de su preocupación por la virginidad de su hija, TI argumentó que los niños son reacios a buscar una relación con niñas que carecen de experiencia sexual.

Muchos lo acusan de invadir la privacidad de la joven al hacerla pasar por «pruebas de virginidad».

«Esto es asqueroso y horrible», dijo un comentarista.

Another example of a man trying to control a woman's body. https://t.co/XoTVKcf7c1 — Brigida (@Brigida__Santos) November 6, 2019

Algunos llegaron a sugerir que el médico que realizó el procedimiento debería ser despojado de su licencia.

holy fucking shit this is so scary and assault-y and possessive and awful. That doctor should be stripped of his license https://t.co/ASPWVLSmg4 — Sophia Benoit (@1followernodad) November 6, 2019

Otros señalaron que tales pruebas no siempre son precisas, observando que no todas las mujeres muestran

el himen, y criticando a TI por su ignorancia.

what the fuck is T.I. gonna do when his daughters hymen ends up broken? A hymen can break by doing innocent things like riding a horse. Such a weirdo — daniela 🤠 (@__stardani) November 7, 2019

I see that we need to teach basic sex ed and undo toxic masculinity because some of y'all don't understand that an intact hymen means virginity is a myth. pic.twitter.com/I4Aqx0ZyoO — Sunny West 🤠🌵🏜 (@SunsetSydneyWes) November 6, 2019

Los internautas también tuvieron problemas con la forma en que TI dio a conocer la noticia en línea para que todo el Internet lo discutiera.

This whole T.I. thing is very disturbing but what is really sending me is that he felt that he could talk about something as personal as his daughter’s vagina on a public platform.. Can you imagine being her and waking up to social media debating back and forth about your hymen? — S H E R I F A T (@SherifatMorayo) November 7, 2019

Con los hashtag volviéndose viral, #She’s18 y #TI han estado en tendencia en Twitter, mientras que la página de Instagram de Deyjah se ha inundado de comentarios.

“Ver tantos comentarios desagradables ni siquiera es gracioso. Lamento que tu padre te haya convertido en blanco de estas crueles redes sociales ”, decía un mensaje.

La joven de 18 años aún no ha comentado sobre la controversia.

