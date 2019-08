¡Rayos en el Polo Norte! ¿Pone en peligro a la Tierra?

Una serie de rayos capturados desde el fin de semana en el Polo Norte has causado preocupación, porque es algo que no debería suceder sin que tenga resultados negativos.

Al parecer todo apunta a que la presencia de este fenómeno indica inestabilidad atmosférica en la región del Ártico.

Según lo indicado por medios internacionales múltiples se dieron rayos en un radio de 480 kilómetros del Polo Norte.

De acuerdo con un comunicado, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos informó que «Este es uno de los rayos más al norte en la memoria del pronosticador de Alaska».

La entidad asegura que en el planeta se producen millones de rayos al día, pero en muy rara ocasión el fenómeno afecta áreas cercanas al Ártico.

La ciencia del clima refleja que una de las claves para la formación de un rayo es la inestabilidad atmosférica.

Esto quiere decir que que un rayo ocurre cuando la atmósfera inferior es más cálida y húmeda mientras que la capa superior es fría y seca.

A number of lightning strikes were recorded Saturday evening (Aug. 10th) within 300 miles of the North Pole. The lightning strikes occurred near 85°N and 126°E. This lightning was detected by Vaisala's GLD lightning detection network. #akwx pic.twitter.com/6jdxeMPBdH

— NWS Fairbanks (@NWSFairbanks) August 11, 2019