Realizan allanamiento en seguimiento al caso del agente de seguridad que disparó contra una persona en una colonia de la zona 21

Este sábado 5 de febrero, el Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía Delitos contra La Vida y la Integridad de las personas en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) realiza cinco diligencias de allanamiento.

Esto en seguimiento a una investigación de un hecho violento ocurrido el 21 de enero de 2022, en el condominio Atanasio III, zona 21.

Los operativos se llevan a cabo en inmuebles ubicados San Pedro Ayampuc y zona 21 de la ciudad capital, así como en San Cristóbal en ciudad de Mixco; además en Chiquimulilla, Santa Rosa; Sabana Grande, Chiquimula y Puerto San José, Escuintla.

Sobre el hecho

El 21 de enero, una persona resultó herida en medio de una discusión con un guardia de seguridad privada en la colonia Atanasio 3, zona 21 de la ciudad capital. Según vecinos, desde hace varios meses hay problemas entre la administración y la asociación de residentes.

En videos publicados en redes sociales se ve que la persona, al ingresar al condominio, discute con el guardia de seguridad privada. En la discusión el agente se acerca con el arma y después dispara.

En otros videos publicados en redes sociales por vecinos del lugar manifiestan en uno de estos videos que ya no se puede vivir en este condominio y que era lo último que podía aceptar, además describe tras el hecho que se podía observar sangre en el vehículo y que la administración no se hacía responsable aparentemente en el momento no hubo ningún tipo de comunicación.

Luego de que la persona fuera trasladada al hospital, falleció por las heridas.