Realizan desfile navideño en Retalhuleu sin autorización del Ministerio de Salud

Así fue anunciado un desfile navideño realizado el pasado domingo 12 de diciembre, en dicho video se hace ver que dicha actividad fue autorizada por el Ministerio de Salud a través del área de Salud de Retalhuleu; sin embargo, la cartera de Salud aclara dicha autorización.

El Ministerio de Salud por medio de un comunicado hace ver lo siguiente:

“Los espectáculos son regulados por el Acuerdo Ministerial 234-2020 en el cual establece el Sistema de Alerta Sanitaria para la epidemia COVID-19 tiene un ámbito municipal, departamental, regional y/nacional y se rige con el semáforo epidemiológico.

El Ministerio de Salud Pública en cada Dirección de Área de Salud requiere una solicitud por escrito con el protocolo de bioseguridad el cual debe contar con: descripción de controles, comisión de bioseguridad, verificación de aforo, áreas de desinfección, entre otros requisitos.

El Ministerio de Salud Pública al verificar cada uno de los lineamientos contenidos en los Acuerdos Ministeriales vigentes, verifica el tablero de alertas y establece un dictamen técnico de NO OBJECIÓN. Aclarando que este documento no es una autorización o aval si no un requisito previo para ser autorizado por las autoridades Municipales o de Gobernación Departamental que estudian los casos”.

En los videos que circuló en redes sociales se observa cómo las personas caminan junto a las carrozas navideñas sin tener un distanciamiento social, ni utilizando la mascarilla. Medidas que deben ser cumplidas obligatoriamente por medio del acuerdo 261-2021.

Hasta la fecha, Retalhuleu tiene 18 casos activos estimados; 12 mil 691 casos acumulados registrados; 12 mil 406 casos recuperados estimados y 277 casos fallecidos registrados y actualmente tiene 9 municipios en color amarillo en el tablero de alerta sanitaria.