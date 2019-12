Realizan misión a isla en Nueva Zelanda tras erupción de volcán

Cuando ya es viernes 13 en Nueva Zelanda, autoridades emprenden una misión a la Isla Blanca.

El objetivo es recuperar los cadáveres de personas que perecieron el lunes en la erupción del volcán Whakaari,

Esto ocurre, mientras las autoridades confirmaron que la cifra oficial de muertos subió a ocho.

Tomorrow morning we have a plan, the resources and the capability to the recover the bodies on Whakaari / White Island.@NZDefenceForce assets + people w/specialist capabilities from Defence, Police and other agencies will undertake the operation. https://t.co/DtKjFnm6yI pic.twitter.com/MCQOJyOeHH

— New Zealand Police (@nzpolice) December 12, 2019