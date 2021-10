Rechazan intención de Sandra Torres de cambio de delito por el cual es procesada

El juzgado de Mayor Riesgo A decidió rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la ex candidata presidencial Sandra Torres, por lo que deberá seguir siendo procesada por delito de financiamiento electoral no registrado.

La juez de mayor riesgo A, Claudette Domínguez, decidió rechazar el recurso de inconstitucionalidad presentado por la ex candidata presidencial Sandra Torres con el cual pretendía que no se le procesara por el delito de financiamiento electoral no registrado, sin embargo, la juzgadora determinó que dicho recurso no se puede aplicar por los hechos por los cuales se le vincula.

Torres es señalada por el Ministerio Público de supuestamente no haber reportado al menos 24 millones de quetzales al Tribunal Supremo Electoral en su campaña electoral con la que buscaba la presidencia en el año 2015.

Con esta decisión, al ex candidata deberá seguir enfrentando la justicia por este delito, por el cual aún espera conocer si debe o no enfrentar juicio.

Torres había presentado el recurso luego que la Corte de Constitucionalidad sentenció que dos implicados dentro del caso no podían ser procesados por este mismo delito.

Esto al considerar que su actuar de acuerdo a lo señalado por el ente investigador, no estaba encuadrado aún en el código penal, pues la reforma llegó hasta el año 2018 y los hechos fueron realizados en 2015.