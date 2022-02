Rechazan medida sustitutiva a Marco Pablo Pappa previo a iniciar su juicio por violencia contra la mujer

Previo a iniciar el juicio en su contra, la defensa del exfutbolista, Marco Pablo Pappa solicitó al Tribunal de Femicidio que se le diera la oportunidad de otorgarle una medida sustitutiva al considerar que no hay un peligro de fuga pues este esta anuente a resolver su situación legal.

Según explica su defensor, Gustavo Juárez, una de las medidas para garantizar la buena voluntad de Pappa de recuperarse y reinsertarse a la propiedad es la disposición de jugar en el equipo San Pedro FC, quien se presentaba como garante para que este cumpliera todos los requerimiento judiciales.

Ante esta situación el tribunal no le dio la razón a Aparicio pues eso sería vulnerar el derecho que Pappa tiene de obtener un abogado de confianza, no obstante tampoco accedió a la petición de la defensa bajo el argumento que las circunstancias por las cuales fue enviado a prisión preventiva aún no ha cambiado, por lo que este deberá permanecer en privado de libertad hasta que solvente su situación legal.

Posteriormente el Tribunal dio inicio al debate oral y público en donde el Ministerio Público lo acusa de supuesto femicidio en forma física cometido en contra de Andrea Aparicio, luego que esta lo visita en la prisión de la base militar Mariscal Zavala en el año 2020, donde guarda prisión preventiva derivado de las mismas denuncias que esta ha puesto en contra del jugador.

Situación por la que Papṕa ha declarado ante el tribunal.

El juicio continuará a lo largo de la semana donde se tiene previsto que el Ministerio Público exponga sus argumentos sobre las pruebas en contra de Pappa, y así también se contempla la declaración de Aparicio en contra del jugador.

Si Pappa es encontrado culpable y vuelve a ser condenado, se reactivará una pena de 5 años de prisión conmutables que le fue dictada en el tribunal de Quetzaltenango por el mismo derivado de otra denuncia que la misma Aparicio interpuso en su contra.