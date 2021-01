Rechazan medidas sustitutivas a implicados en caso Transurbano

Al menos 5 implicados en el caso Transurbano han solicitado la posibilidad de obtener medida sustitutiva sin embargo solo 1 logro el beneficio mientras los demás deberán continuar en prisión preventiva.

Al menos 5 implicados dentro del caso Transubarno, solicitaron al juez undécimo de primera instancia penal José Eduardo Cojulún la posibilidad de una medida sustitutiva, uno de estos ha sido Jonathan Chévez a quien se le negó dicha posibilidad.

«Eso hace pensar la grave sospecha, y sí podría haber obstáculo a la averiguación de la verdad por la situación en el escenario que se da», dijo el juez.

Otro de los solicitantes del beneficio ha sido el ex secretario de asuntos administrativos y seguridad Carlos Quintanilla quien pidió la medida considerado su estado de salud.

«El centro penitenciario no tiene condiciones para hacer los exámenes, es por mi estado de salud, las he solicitado en varias oportunidades para ir a un sanatorio a que me hagan un chequeo, y está autorizado por el Inacif», indicó el exfuncionario.

Sin embargo el juez indicó le negó la posibilidad. Finalmente de las 5 peticiones, solamente le otorgó el beneficio a Antonio Piché Ruiz, a quien le otorgo el arresto domiciliar, arraigo, prohibición de hablar con otros coimputados y una caución económica de 5 mil quetzales.