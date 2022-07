Rechazan petición de ex diputado Armando Escribá de cambiar juzgado

El juez de mayor riesgo D, rechazó la petición del ex diputado Armando Escribá quien pretendía liberarse de toda medida de coerción asegurando que su proceso debe conocerse en otro juzgado.

El ex diputado Armando Escribá se presentó ante el juzgado de mayor riesgo D para solicitar que se le eliminaran las medidas sustitutivas que actualmente goza y que cesará toda medida de coerción entre las que se encuentra el arresto domiciliar y la prohibición del salir, al asegurar que su caso ya no debe ser conocido por el Juzgado de Mayor Riesgo D sino por el Juzgado Noveno Pluripersonal de Primera Instancia Penal, sin embargo el nuevo juez Luis Archila afirmó que no se puede acceder a la petición.

El juez indicó que aún existen procesos pendientes que resolver para determinar si realmente el expediente de su caso se debe mantener en el Juzgado de Mayor Riesgo D o se traslada al juzgado noveno, hasta que eso no sea resuelto, no se puede tomar una decisión al respecto.

Escribá enfrenta proceso por su supuesta vinculación al caso construcción y corrupción donde se le señala de diferentes delitos presuntamente cometidos para ayudar a generar ingresos anómalos para la campaña electoral que pretendía realizar el ex ministro de comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.