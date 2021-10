Rechazan petición de reinstalación de Juan Francisco Sandoval al MP

Un mes después de haber escuchado a todas las partes involucradas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio su sentencia a la petición presentada por el exfiscal Juan Francisco Sandoval, en la cual solicitaba su reinstalación como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, la cual fue rechazada.

Según se explica en los considerandos del 36 al 40 de la sentencia, la Corte advierte que no corresponde adoptar las medidas porque el alegato presentado por Sandoval no tienen relación con el caso presentado en donde se señala la supuesta violación a sus derechos laborales, por lo tanto no se establece un nexo entre la destitución y las labores de investigación referidos a la corte.

Así también se indica que no se agotaron las instancias necesarias antes de realizar la petición a la Corte por lo que en este caso sería de realizar la petición a la Comisión y no a la corte para que estos conozcan y puedan dar ellos su respectiva opinión sobre el tema.

Dentro la petición presentada en este caso, se pide protección para dos fiscales de FECI que investigan casos de ejecución extrajudicial, en donde la Corte IDH, afirma que aunque el estado ha brindado esquemas de seguridad para estos, no son suficientes por lo que ordena mejorar los esquemas tomando en cuenta las deficiencias, anomalías y causas generadores del riesgo que estos presentan.

La corte señala también que el constante movimiento de fiscales en la FECI podría en algún momento afectar las labores de investigación, por lo que se hace necesario adoptar medidas provisiones para proteger la vida e integridad del personal en especifico de ambos fiscales.