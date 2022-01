Rechazan que ex intendente de Aduanas sea juzgada por separado en «La Línea»

La defensa de la ex intendente de aduanas Claudia Méndez solicitó al tribunal de mayor riesgo B la posibilidad de que sea juzgada por separado dentro del caso la Línea, pero las juzgadoras rechazaron la petición.

El abogado defensor de la ex intendente de aduanas Claudia Méndez, presentó un recurso ante el Tribunal de Mayor Riesgo B, con el cual solicitó que la ex funcionaria pudiera ser juzgada por separado y no con los 29 implicados más dentro del caso La Línea

Según el argumento presentado las pruebas que existen en contra de su patrocinada son diferentes a las de la mayoría del proceso, por lo que para agilizar el debate pedía la separación de Méndez, sin embargo el tribunal rechazó su petición.

Posteriormente, el tribunal dio continuidad al debate, donde se espera entrar al diligenciamiento de las pruebas y así puedan empezarse a escuchar a peritos, testigos y declaraciones anticipadas dentro del proceso, para determinar si los acusados son culpables o inocentes.