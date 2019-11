Rechazan reparación digna en caso Construcción y Corrupción

La Procuraduría General de la Nación intentaba que los 3 condenados por el caso Construcción y Corrupción pagaran al Estado de Guatemala por daños ocasionados por los delitos cometidos. Sin embargo el Tribunal de Mayor Riesgo D, rechazó la petición.

El viernes pasado, el tribunal de Mayor Riesgo D condenó a Juan Ignacio Florido, René Cardona y Juan Guillermo Yupe al ser encontrados culpables de lavado de dinero y asociación ilícita, con lo que habrían ayudado al ex ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi a financiar su campaña electoral en el año 2015.

Por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación consideró que provocaron daños al Estado de Guatemala por lo que se solicitó a los miembros del tribunal que los condenados pagaran montos desde 548 mil quetzales hasta los 2 millones 250 mil para así resarcir los agravios cometidos.

No obstante, los juzgadores decidieron que la petición no era procedente, ya que la procuraduría no argumentó ni especificó cuál fue el destino del dinero lavado, situación que tampoco aclaró el ministerio público.

El tribunal aseguró que por esos motivos, se les había impuesto una multa de Q200 mil a los 3 condenados, por lo que no se podían agregar nuevos montos.

