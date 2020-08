Rechazan solicitud de medida sustitutiva a Jaime Aparicio implicado en el caso Construcción y Corrupción

La defensa de Jaime Aparicio solicitó la posibilidad de una medida sustitutiva para su patrocinado o bien el cambió de la prisión donde se encuentra sin embargo ambas solicitudes fueron rechazadas.

Jaime Aparicio, implicado en el caso Construcción y Corrupción y a quien la juez de Mayor riesgo D, retiró la medida sustitutiva por no haber cumplido con la condición de no reunirse con otros coimputados al tener contacto con el ex diputado Armando Escribá, ha solicitado la posibilidad de una medida sustitutiva al considerar que por temas de salud es necesario estar fuera de la prisión sin embargo la petición fue rechazada.

Tras esta decisión, la defensa de Aparicio solicitó la posibilidad de un cambio de prisión, siendo la intensión que fuera llevado del preventivo para varones de la zona 18 a la cárcel de la base militar Mariscal Zavala, pues según su abogado hay amenazas de muerte en su contra.

No obstante la juez determinó que no podía trasladarlo a dicha prisión por dos razones, la primera porque en Mariscal Zavala hay un brote de COVID-19 que podría poner en riesgo su salud y la segunda porque ahí se encuentra recluido Armando Escribá, por lo que no cree conveniente que ambos estén juntos.

Ante esta decisión, Aparicio deberá continuar en prisión preventiva en el Preventivo de la zona 18.