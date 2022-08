Recomiendan no viajar a México debido a que han detectado casos de viruela del mono

En conferencia de prensa el Área de Salud recomienda a la población de Guatemala especialmente la de Huehuetenango que no viajen al vecino país de Mexico debido a que en Tuxtla muy cerca de la frontera con Huehuetenango se registraron seis casos de la viruela del mono y 14 en cuarentena.

La ciudad de Tuxtla Gutierrez está muy cerca de la frontera con Guatemala especialmente con Huehuetenango por lo que se le ruega a la población no viajar debido a que esta nueva enfermedad no solo se transmite por relaciones sexuales si no que ahora es por el aire donde viajan las pequeñas partículas así lo indicaron los guardianes de la salud.

La epidemióloga Nancy Gutierrez nos explica como son las formas de contagio de esta enfermedad y como tomar las precauciones para evitar ser contagiado con esta enfermedad que empieza a expandirse en el país.

Reportó desde Huehuetenango para canal antigua Gustavo López.