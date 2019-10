Récord: 176 personas fueron picadas por rayas en un día

Los salvavidas en Huntington Beach, California, les recordaron a los nadadores que deben arrastrar los pies cuando se adentran en el océano después de que 176 personas fueron picadas por las rayas en un solo día.

Un número récord de personas fueron picadas el sábado, dijeron las autoridades a KTLA, afiliada de CNN.

Puede sonar como una escena de una película de monstruos, pero las rayas no estaban en una ‘campaña’ de ataque a las piernas de los bañistas.

El clima cálido atrajo a muchas personas a la playa durante la marea baja.

“Cuando hay personas en el agua con mareas bajas como esa, se dirigen hacia donde residen las mantarrayas y, desafortunadamente, la gente pisa las mantarrayas y es entonces cuando las pican”, el teniente Eric Dieterman, de la División de Seguridad Marina del del departamento de bomberos a KTLA.

Los salvavidas hicieron que la gente metiera sus piernas heridas en bolsas de agua tibia para ayudar a aliviar el dolor de las picaduras.

This is the scene in front of LGHQ as there's been a rise in stingray incidents. The man on the right was hit on both feet, but he is taking it all in stride. Please remember to shuffle your feet as you enter the water to avoid stingrays. #beachtip pic.twitter.com/bDKqMMTNEk

