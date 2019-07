Si no estás pudiendo publicar tus fotos y actualizaciones en Facebook e Instagram, no eres el único. Whatsapp también está fallando. Las redes sociales están presentando fallas desde las 6:00 am (Facebook e Instagram) y desde las 7:00 am (Whatsapp), según DownDetector, que monitorea los reportes de problemas en plataformas sociales.



DownDetector ha recibido decenas de miles de reportes de problemas en las últimas horas.

En Instagram, algunas de las fallas reportadas van desde no poder publicar stories o fotos y que las imágenes no cargan en el feed. .

Mira el mapa de las fallas:

En Facebook, según los usuarios, las imágenes no están cargando, y muchos reportan que solo ven el logo y la pantalla en blanco.

Mapa de las fallas de Facebook:

Según los mapas, aunque se han presentado reportes en varios países del mundo, en ambas redes sociales se han reportado más problemas en EE.UU., Francia, Bélgica, Reino Unido y Países Bajos.

En Whatsapp los usuarios reportan que no pueden descargar ni reproducir imágenes, ni enviar mensajes de audio. Se han reportado más problemas en Whatsapp en Sudamérica:

Facebook, Messenger e Instagram publicaron en sus redes sociales comunicados idénticos —como WhatsApp, hacen parte de la misma empresa— acerca de los fallos: “Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para cargar o enviar imágenes, videos y otros archivos en nuestras aplicaciones. Lamentamos los problemas y estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo más rápido posible”.

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps. We’re sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #facebookdown

— Facebook (@facebook) 3 de julio de 2019