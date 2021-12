Reducen de 110 a 10 años de prisión sentencia de camionero cubano

El gobernador de Colorado, Jared Polis, conmutó la sentencia de un camionero que fue sentenciado a 110 años de prisión por un accidente fatal en Colorado en 2019. La «sentencia de Rogel Aguilera-Mederos se reduce a 10 años», según un comunicado de prensa de la Gobernación.

Aguilera-Mederos conducía un semirremolque en abril de 2019 a 136 km/h cuando fallaron los frenos, dijo a los investigadores en ese momento. Trató de detenerse en el arcén para evitar el tráfico detenido, pero otro semirremolque ya se había detenido allí, según una declaración jurada de arresto.

El accidente provocó un choque de 28 autos que dejó cuatro muertos, dijo el Departamento de Policía de Lakewood en ese momento.

Aguilera-Mederos fue declarado culpable en octubre y condenado por homicidio vehicular y otros 23 cargos, según la Fiscalía del Primer Distrito Judicial de Colorado.

James Colgan, uno de los abogados de Aguilera-Mederos, le dijo a CNN que estaba sorprendido de que el gobernador tomara la decisión antes de la audiencia programada para el próximo mes.

Pero dijo que era una buena noticia y espera que Aguilera-Mederos acepte la oferta de indulto.

«Obviamente, creo que esa fue la sentencia máxima que el señor Mederos debería haber recibido, 10 años. Y el señor Mederos está, por supuesto, extraordinariamente agradecido por la decisión del gobernador. Creo que es un reflejo mucho más justo de lo sucedido que los 110 años que recibió».

Colgan dijo que espera que Aguilera-Mederos sea elegible para libertad condicional en cinco años con esta nueva sentencia. En cuanto a la audiencia programada para el 13 de enero, Colgan dijo que no ve ninguna razón para seguir adelante con la comparecencia ante el tribunal, pero aún no se ha decidido nada.

«Anticipo que el Sr. Mederos aceptaría esa oferta de clemencia», dijo Colgan. «No puedo imaginar que no lo haría».

El gobernador también reveló que recientemente se enteró de que un familiar del abogado del señor Rogel Aguilera-Mederos trabaja en la oficina del gobernador, según el comunicado. «Esta persona no tuvo absolutamente ninguna participación en el proceso de conmutación y trabaja en una capacidad no relacionada con este asunto, y no estaba al tanto de la decisión del gobernador de antemano».

Vía CNN