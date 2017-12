Regalos con lujuria para encender el fin de año

El tipo de regalos con lujuria puede lograr que el rumbo de las fiestas de fin de año cambie por completo.

¿Regalos lujuriosos? Algunas veces quizá hay que dejar de lado la sutileza e ir directo al punto, el listado de opciones en regalos que despierten tu lado más ardiente puede ser muy variado, desde las opciones clásicas como la lencería y los disfraces temáticos hasta algunas opciones más arriesgadas como el helado con syrup o dados con retos para parejas.

Tu regalo no debe hacerlo todo por si solo, si buscas algo así, estás en el camino incorrecto, debes guiarte por los gustos del destinatario y que tu seas el complemento del regalo, algunas veces el regalo es un detalle que sirva como detonador del momento.

No te confundas, el regalo, sea cual sea no sustituye la voluntad, el esfuerzo y la creatividad que debe acompañarlo.

Hombre o mujer, no está esperando tu regalo, te espera a ti, debes crear el clima perfecto, esto no es tan solo de tener el deseo sino de hacer que las cosas se conviertan en realidad, no hay nada mejor que dar la pauta a que una fantasía se hará realidad, ese es el camino correcto.

Debes tener cuidado a quién le das este tipo de regalos, no todos comparten tu forma de pensar y puede en lugar de ser un delicioso inicio de año, ser un desastre y perder a alguna persona de quien te importa su amistad. Media vez sepas que es terreno seguro, no importa si eres hombre o mujer, la iniciativa no conoce género.

El que no arriesga no gana, reza el dicho, los regalos que despiertan la lujuria pueden ser el empujón perfecto en estas fiestas, para que con quien te de su consentimiento tengas un fin de año inolvidable, que juntos puedan disfrutar, reír y compartir un poco de vida juntos.

Nota de Josué Jiménez.

