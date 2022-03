Regresan los desfiles del Día de San Patricio en EE. UU.

La celebración sirvió como un marcador clave en la progresión del brote, con desfiles que celebraban la herencia irlandesa entre los primeros grandes eventos públicos que se cancelaron en 2020. Una amenazante aceleración en las infecciones rápidamente se convirtió en una cascada de cierres generales.

El regreso completo del desfile de Nueva York el jueves coincide con la reapertura más amplia de la ciudad. Recientemente se levantaron las reglas principales de máscara y vacunación.

“Psicológicamente, significa mucho”, dijo Sean Lane, presidente del grupo organizador del desfile. “Nueva York realmente necesita esto”.

Las escenas de entretenimiento y vida nocturna de la ciudad han acogido particularmente el regreso a una fiesta normal del Día de San Patricio.

“Esto es lo mejor que nos ha pasado en dos años”, dijo Mike Carty, propietario nacido en Irlanda de Rosie O’Grady’s, un restaurante y pub en el distrito de los teatros.

“Necesitamos el negocio, y esto realmente lo inició”, dijo Carty, quien será el anfitrión del gran mariscal del desfile después de la procesión.

Las celebraciones también están de vuelta en otras ciudades.

Durante el fin de semana, Chicago tiñó su río de verde, después de hacerlo sin mucha fanfarria el año pasado y saltarse la tradición por completo durante el ataque inicial del virus.

Boston, hogar de uno de los enclaves irlandeses más grandes de Estados Unidos, reanudará su desfile anual el domingo después de una ausencia de dos años. También lo es Savannah, Georgia, donde la cancelación del desfile interrumpió una tradición de casi dos siglos.

Algunas comunidades en Florida, uno de los primeros estados en reabrir su economía, también estaban recuperando sus desfiles.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, eligió el Día de San Patricio hace dos años para cerrar restaurantes, bares y clubes nocturnos, una medida dramática del republicano que subrayó el miedo y la incertidumbre de la época.

Desde entonces, DeSantis ha sido una de las principales voces del país contra los mandatos de máscaras y vacunas, así como otras medidas pandémicas.

El desfile de Nueva York, el más grande y antiguo de todos, realizado por primera vez en 1762, comienza a las 11 a. m. y recorre 35 cuadras a lo largo de la Quinta Avenida, pasando por la Catedral de San Patricio y Central Park.

Se lleva a cabo cuando la ciudad emerge de un combate desalentador con la variante omicron altamente contagiosa, que mató a más de 4.000 personas en la ciudad de Nueva York en enero y febrero.

Las nuevas infecciones y hospitalizaciones han disminuido desde el aumento, lo que llevó a los funcionarios de la ciudad a dar luz verde a la procesión.

En vísperas de la festividad

El alcalde Eric Adams izó la bandera irlandesa en un parque ubicado en el extremo sur de Manhattan, no lejos de Ellis Island, para honrar la historia irlandesa de la ciudad.

“Este Día de San Patricio, honramos a los inmigrantes irlandeses que se mudaron y ayudaron a construir nuestra ciudad, y a los muchos irlandeses estadounidenses que sirven a la ciudad de Nueva York hasta el día de hoy”, dijo el alcalde. “Hoy celebramos el espíritu de lucha de los irlandeses con el coraje y la resiliencia de toda esta ciudad”.

Actualmente, no es necesario mostrar un comprobante de vacunación para cenar en el interior de un restaurante en Nueva York, pero una gran cantidad de personas todavía usan máscaras en público y evitan las grandes multitudes. Las torres de oficinas permanecen parcialmente vacías, ya que muchas empresas aún no han llamado a los empleados al trabajo presencial. Los turistas, que alguna vez fueron lo suficientemente numerosos como para obstruir las aceras de Manhattan, todavía no han vuelto a la cifra habitual.

