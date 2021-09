Así fue el regreso a la Tierra de los turistas de la misión Inspiration4 de SpaceX

La misión Inspiration4 de SpaceX (el primer vuelo orbital tripulado en su totalidad por turistas) amerizó con éxito en la costa de Florida este sábado.

El regreso de Inspiration4 marca el final del primer vuelo a la órbita de la Tierra realizado en su totalidad por turistas o personas que no son astronautas.

Después de pasar tres días orbitando a la Tierra cada 90 minutos a lo largo de una ruta de vuelo personalizada de 575 km, los cuatro novatos volvieron a entrar en la atmósfera de la Tierra a bordo de la Cápsula Dragon de SpaceX.

Al regresar de la órbita, las temperaturas externas del Crew Dragon pueden alcanzar hasta 1926 grados Celsius, y los astronautas experimentarán 4,5 Gs de fuerza empujándolos hacia sus asientos, todo mientras la atmósfera cada vez más espesa choca contra la cápsula.

Durante el documental de Netflix sobre la misión Inspiration4, el CEO de SpaceX, Elon Musk describió a una cápsula que atraviesa el reingreso como «como un meteoro en llamas entrando».

«Por eso es difícil no vaporizarse», añadió.

La tripulación de Inspiration4 pasó los últimos tres días volando libremente a bordo de su cápsula de 3,9 metros de ancho a una altitud de aproximadamente 563 kilómetros, 160 kilómetros de altitud más que donde está la ISS, y más de lo que cualquier humano ha volado en décadas.

Durante el viaje de tres días, la cápsula Dragon dio la vuelta a la tierra unas 50 veces.

Splashdown! Welcome back to planet Earth, @Inspiration4x ! pic.twitter.com/94yLjMBqWt

Aunque no son los primeros turistas en viajar a la órbita, la misión Inspiration4, es notable porque no implicó una estadía en la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) bajo la tutoría de astronautas profesionales, como lo han hecho las misiones anteriores con turistas espaciales.

La tripulación civil del Inspiration4 está conformada por el multimillonario de 38 años Jared Isaacman, quien financió y organizó personalmente el viaje con SpaceX y Musk; Hayley Arceneaux, de 29 años, sobreviviente de cáncer infantil y asistente médica del hospital St. Jude Children’s Research Hospital; Sian Procotor, 51, geóloga y maestra de colegio comunitario con un doctorado; y Chris Sembroski, un empleado de Lockheed Martin de 42 años y fanático del espacio de toda la vida que reclamó su asiento a través de un sorteo en línea.

Watch Dragon and the @Inspiration4x crew return to Earth → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/DqhNkdrbqi

— SpaceX (@SpaceX) September 18, 2021